Un base-jumper interpellé après un saut depuis les antennes grandes ondes de RMC à Roumoules

Comme RMC, d'autres radios françaises ont interrompu leur diffusion en modulation d'amplitude : France Inter, Europe 1 et plus récemment RTL, souvent au motif d'un mode de diffusion plus adapté, gourmand en énergie et de qualité variable.

L’an dernier, deux touristes, âgés de 21 ans, originaires de Rouen et de Lyon, avaient déjà escaladé les antennes de Roumoules pour assister au lever du soleil sur le plateau de Valensole, rappelle La Provence. Ils avaient été verbalisés par les gendarmes.