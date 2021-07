Un atelier radio junior sur Radio Avallon

Les jeunes journalistes ont choisi d'inviter 12 acteurs locaux : un pompier, une aide-soignante, un architecte, une directrice d'école ou encore un artiste magicien. Ce rendez-vous a exigé une bonne préparation des questions, une lecture pédagogique et, bien sûr, un face-à-face avec chacun des invités. Cet atelier reposait sur l’écoute collective du journal radio et sur les échanges entre élèves. Un seul objectif : comprendre l’articulation d’une émission radio en repérant les différents sujets. "À travers cet exercice, les élèves doivent repérer des formules qui ont pour but de tenir en haleine l’auditeur et de faire des transitions entre les sujets" explique un communiqué et a donc exigé "un véritable travail pédagogique à destination des enfants volontaires du Périscolaire".