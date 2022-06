Un "Road trip en Occitanie" avec les radios du CRLO

"Une attention particulière sera portée sur la qualité des témoignages et leur vérité qui sans être trop techniques devront apporter à l’auditeur une connaissance vulgarisée des problématiques en question. Ces territoires répondent à des logiques propres et multiples. Les campagnes périurbaines ne répondent pas aux mêmes logiques que les campagnes "hors influence des pôles", tout comme les logiques des territoires de montagne ne répondent pas à celles des plaines. Le caractère pluriel de la ruralité est complexe et divers, comme le sont nos différentes radios libres dont "les expressions" sont aussi très souvent plurielles" explique le CRLO.Le Collectif des Radios Libres Occitanie entend favoriser les témoignages des acteurs de la ruralité mais aussi celui des collectivités territoriales comme des services de l’état.