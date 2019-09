Ce vendredi 20 septembre, à partir de 20h30 sur la grande scène de la Foire se produiront David Hallyday, Gauvain Sers, Axelle Red, Ycare et Arcadian pour le plus grand plaisir des visiteurs de la Foire.

Des places VIP et des rencontres avec les artistes sont encore à gagner sur l’antenne de Pau (94.4) et sur la page Facebook de RFM Pays-Basque.