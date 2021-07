Un "Concert super privé" avec Chérie FM à Toulouse

Chérie FM offrira à ses auditeurs votre "Concert Super Privé", ce samedi 10 Juillet à Toulouse. Les auditeurs pourront y applaudira Clara Luciani, Patrick Bruel, Patrick Fiori et Christophe Maé sur la scène du MEETT. Pour gagner leurs places, les auditeurs doivent écouter Chérie FM, tous les jours entre 17h et 20h... Où, ils peuvent sinscrire dès à présent sur cheriefm.fr et tenter de remporter leurs invitations pour ce "Concert Super Privé".

"Conformément au dernier décret en vigueur concernant les spectateurs, un pass sanitaire à jour ou un test PCR de moins de 48h sera exigé à l’entrée" précise Chérie FM.