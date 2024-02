Un 35e flux audio pour la Maison FG

Désormais, a Maison FG propose une offre digitale unique avec 35 radios électro gratuites et presque sans publicité, et plus de .000 heures de mixes en streaming des plus grands DJs du monde et les jeunes talents, disponibles sur l'application Radio FG et radioFG.com.

La Maison FG est aujourd’hui le 8e éditeur français de programmes audio digitaux avec un bouquet de 33 radios et playlists qui reflètent les esthétiques majeures des musiques électroniques. Le bouquet FG, crédité d’une audience mensuelle de 3 millions de connexions dans le mond est disponible sur radioFG.com, et l’appli Radio FG.