USA : la publicité programmatique liée aux podcasts va doubler en 2020

Seulement 4.0% des dépenses publicitaires totales liées aux podcasts aux États-Unis seront traitées ou exécutées par la programmatique, contre 2.2% l'an dernier. Ce chiffre passera à 8.0% en 2022. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles le programmatique a été plus ou moins lente à s'adapter aux podcasts : certains éditeurs de podcasts n'ont pas adopté la technologie publicitaire nécessaire pour faciliter ces transactions.

Près de la moitié (47%) de la publicité sur les podcasts aux États-Unis a été achetée à un taux annuel en 2019 et 31% a été achetée chaque trimestre, selon l'Interactive Advertising Bureau (IAB). Environ 21% ont été achetés sur une base de dispersion. Et seulement 1% a été acheté par programme.