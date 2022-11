UNESCO : 86% d’impunité pour les meurtres de journalistes

L’UNESCO promeut la sécurité des journalistes au travers de campagnes de sensibilisation mondiale, d’un renforcement des capacités, ainsi que par de nombreuses mesures, notamment issues du Plan d’action des Nations Unies sur la sécurité des journalistes et la question de l’impunité (en anglais). Outre le travail qu’elle mène avec ses 193 États membres pour développer et mettre en œuvre des lois et des politiques nationales sur les médias, l’UNESCO forme des juges, des procureurs et des forces de sécurité pour faire respecter les droits des journalistes et veiller à ce que les attaques perpétrées à leur encontre fassent l’objet d’enquêtes et de poursuites.En dix ans, l’UNESCO a déjà formé plus de 24 000 juges, dont 15 000 en Amérique latine dans le cadre d’un partenariat fructueux avec la Cour interaméricaine des droits de l’homme. L’Organisation a également formé plus de 11 500 policiers, notamment grâce à un nouveau cours en ligne lancé cette année en partenariat avec l'International Police Association (IPA) [Association internationale de la police].