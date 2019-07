TradCan, un voyage musical passionnant

Pour découvrir l'histoire de TradCan, qui a démarré il y a plus de 10 ans sur Radionomy, le mieux est d'écouter celui qui la créé et la produit encore aujourd'hui : "Trad fait référence aux musiques traditionnelles populaires qu’on appelle aussi souvent "folk". "Can" a l’avantage de représenter deux choses : une partie du nom de l’association "Canard Folk" (qui édite un magazine mensuel depuis 1982 !), et une boîte en anglais. TradCan peut donc être compris comme "boîte de trad", s'amuse Marc Bauduin, bruxellois de 64 ans, qui a créé cette radio en 2008.