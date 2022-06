Tout au long de l'année 2022, euradio fête ses 15 ans

Des émissions spéciales, interviews et vidéos recueillant les témoignages de ces jeunes Européens et racontant leurs parcours sont diffusées sur les ondes et sur les réseaux sociaux d’euradio jusqu’à la fin de l’année 2022. Johanna Rolland, maire de Nantes et présidente de Nantes Métropole, a elle aussi témoigné au micro d’euradio. À l’occasion de cet anniversaire, une série graphique intitulée "Le Flashback des 15 ans" et publiée sur les réseaux sociaux d’euradio, propose un retour sur cinq moments forts de l’histoire du média, de juin à la fin de l’année 2022. L'épisode 1, "Retour aux origines", est d’ores et déjà à découvrir ICI