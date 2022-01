Tout Schuss pour Pyrénées FM

Tout au long de chaque journée, les équipes de la radio proposent une animation au pied des pistes ainsi qu’une émission en direct. L’occasion sera aussi donnée de mettre un coup de projecteur sur les stations de ski et ceux qui les font fonctionner. Et désormais, la station promet davantage de proximité sur sa grille : deux fois par semaine Pyrénées FM met en valeur nos villes et nos villages en invitant chaque maire à venir mettre en lumière les atouts de sa commune, ses réalisations et ses projets". Par ailleurs, chaque lundi et vendredi, en partenariat avec le Conseil régional d’Occitanie, la radio propose une émission "Pyrénées FM Sports", dédiée aux clubs et amateurs de sports régionaux et animée par Jacques Breda et ses invités.