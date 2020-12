Tous les animateurs de Virgin Radio fêtent Noël

Ils accompagnent les auditeurs tout au long de la journée et promettent, ce soir, d'accompagner ceux qui travaillent pendant le réveillon. Soignants, conducteurs de bus ou veilleur de nuit, Virgin Radio pense à eux et a concocté pour ce réveillon de Noël "une émission spéciale pleine de surprise".

Au programme : souvenirs de vacances hivernales, cadeaux de Noël, jeux... l'équipe de Virgin Radio prépare une soirée placée sous le signe de la rigolade et de la musique. Les auditeurs pourront choisir la programmation musicale par messages vocaux diffusés à l'antenne et les titres les plus festifs seront également programmés...