Toulouse FM organise une nouvelle Journée mondiale de la chocolatine

La "ChocolaTeam Toulouse FM" s’apprête à inonder la ville rose et ses alentours de saveurs en distribuant gratuitement des chocolatines, cette spécialité prisée dans le Sud-Ouest. Un geste qui reflète la volonté de la station de célébrer le patrimoine local et d’honorer le travail des artisans boulangers, avec la complicité de la Boulangerie Blanchard et des créateurs Yohann et Mercedes.