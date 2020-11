Toulouse FM donne la parole aux commerçants locaux

Très impacté par les nouvelles mesures de confinement, le commerce local s'adapte en proposant des formules innovantes pour accueillir les clients : click & collect, livraison, drive... Pour les soutenir, Hugo et Max de l'équipe de l'après-midi leur donnent la parole tous les jours dans "L'info confinement" à 16h40 et 18h40. Ces nouveaux rendez-vous permettent de livrer aux auditeurs toutes les infos pratiques pour consommer local. De leur côté, les commerçants sont invités à s’inscrire gratuitement sur le site de la radio pour faire connaître les modalités mises en place et les services assurés durant la période de confinement...Toulouse FM diffuse ses programmes en FM à Toulouse (92.6), Auch (88.6), Pamiers (102.9), Ax-les-Thermes (95.6) et sur une zone régionale élargie dès ce 5 novembre via le DAB+.