Toulouse FM a envoyé ses auditeurs sur Mars

Cet événement, au cœur de la capitale européenne de l’aéronautique et de l’espace, a été organisé par Toulouse FM en collaboration avec la Cité de l’Espace, lieu unique en France qui a déjà accueilli plus de 7 millions de visiteurs depuis sa création.

Toulouse FM diffuse ses programmes dans la région sur les fréquences 92.6 à Toulouse, 93.6 à Saint-Gaudens, 102.9 à Pamiers, 95.6 à Ax-les-Thermes, 88.6 à Auch, mais également via son application mobile, son site internet.toulousefm.fr et la radio numérique en DAB+.