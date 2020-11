Totem affiche son soutien au commerce de proximité

Depuis la rentrée, de 12h30 à 16h, Totem ouvre son antenne à celles et ceux qui écoutent la station au travail. Chaque après-midi dans "Tempos Boulot Radio", Clément Cousin diffuse la sélection musicale d'une entreprise de la région. L'entrepreneur devient presque le co-animateur de l'émission et vient présenter à l'antenne la playlist de sa boite. L'occasion aussi de faire découvrir son activité aux 132 300 auditeurs quotidiens de Totem. Mais plus que jamais en cette période particulière, ce programme confirme sa pertinence et son utilité en mettant en avant le "consommer local". Depuis le début de la semaine, l'émission donnent tout particulièrement la parole aux entreprises qui proposent des formules innovantes pour accueillir leurs clients : "click & collect", livraison, drive... Pour participer à l'émission, les commerçants peuvent s'inscrire en envoyant leurs coordonnées notamment via la page Facebook de la radio.