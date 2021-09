Top Music tutoie les sommets €

Si l’on regarde uniquement les chiffres actuels, tout paraît idyllique chez Top Music et pourtant ces bons résultats ne sont en rien le fruit du hasard, mais celui d’un important travail mené depuis 2016 et le rachat de la station, nous résume Pascal Muller, son directeur général adjoint. D’un format pop-rock, la direction a choisi de miser avec succès sur un format plus ouvert, familial avec une emprise réelle et visible sur le territoire alsacien. Les résultats ne se sont pas fait attendre puisqu’en cinq ans, la station a connu une seule vague d’audience négative (lors de la Covid-19) et a décroché deux records historiques d’audience.