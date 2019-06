Too old for the new rap : la webradio pour les puristes !

"La culture Hip Hop a subi beaucoup de mutations depuis sa naissance à la fin des années 70", raconte Rezo. "À l’heure actuelle, une vibration très Hip Pop Trap est en rotation permanente sur tous les médias. Je viens de la culture boombap. Qui est l’essence même de la culture. Alors oui "I'm too old for the new rap" mais il y a encore plein de nouveautés dans le boom bap ! Donc, je le mets en avant sur la radio. Une certaine tranche d’âge ne se reconnait plus dans ce qui se fait maintenant. La radio, Too old for the new rap autrement dit "trop vieux pour le nouveau rap" n’est pas une sorte de radio nostalgie. Il y a énormément de nouveautés rap mais qui correspondent aux critères du rap que l’on aimait il y a 10 ou 15 ans."

Un concept original que seule la radio digitale pouvait proposer.