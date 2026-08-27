Tieline présentera ViA Duo et Gateway Nexus à l’IBC 2026

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Tieline présentera pour la première fois à l’IBC son codec ViA Duo, nouvelle génération de sa technologie ViA. La plateforme a été conçue pour couvrir à la fois les besoins des reporters et ceux des commentateurs. Elle peut être utilisée comme codec IP, comme nœud de commentaire AoIP ou pour des productions "off-tube", avec prise en charge de flux audio et vidéo.
Le principe présenté par Tieline consiste à transporter le codec sur le lieu de production, à l’alimenter puis à le connecter au réseau retenu pour commencer la diffusion. L’équipement regroupe dans un même boîtier les fonctions pour lesquelles des équipements externes peuvent habituellement être utilisés, notamment le mixage, l’égalisation, la compression, les noise gates, les expanders, l’enregistrement et la lecture. Le constructeur résume cette approche par la formule : "One Device. Unified IP Workflows".
Des usages pour le terrain, le sport et le travail à distance
ViA Duo prend en charge le streaming vidéo, plusieurs protocoles AoIP ainsi que le streaming audio IP sur plusieurs interfaces. Tieline positionne ainsi le produit pour les reportages réalisés avec un invité, les commentaires sportifs à deux intervenants, les présentateurs travaillant depuis leur domicile ou encore les animateurs de talk-shows et d’autres programmes radio en déplacement.
Le codec peut également être utilisé pour le streaming vidéo, le commentaire "off-tube" ou comme unité de commentaire sportif sur AES67, ST2110-30, Livewire, RAVENNA ou Dante. La carte AoIP et Dante est proposée en option.
Contrôle à distance et redondance des connexions
Le codec peut être contrôlé à distance depuis son interface web intégrée ou à l’aide de Cloud Codec Controller. ViA Duo prend également en charge SmartStream PLUS pour la commutation de paquets sans interruption ainsi que Fuse-IP pour l’agrégation de données. Les connexions sans fil peuvent s’appuyer sur un modem Global LTE interne proposé en option, un modem USB ou le Wi-Fi intégré. L’appareil dispose également de deux ports LAN.
L’écran tactile permet de personnaliser le routage ainsi que les matrices de casque, de cue et de talkback. ViA Duo sera présenté dans le Hall 8, sur le stand Tieline 8.F65, pendant l’IBC 2026.
Gateway Nexus concentre 32 canaux AoIP
Tieline positionne l’équipement comme une alternative aux codecs virtualisés et aux systèmes basés sur des serveurs. Gateway Nexus peut servir de point central pour les flux AoIP d’une infrastructure et fournir des connexions à forte densité de canaux pour les programmes en direct et les applications de communication, notamment les trunks SIP.
Parmi les autres usages cités figurent la syndication de programmes sur plusieurs réseaux, la gestion de plusieurs opérations distantes, la distribution de signaux STL et les liaisons entre studios.
Tieline à l’IBC du 11 au 14 septembre
L’équipe Tieline sera présente à l’IBC du 11 au 14 septembre 2026, dans le Hall 8 sur le stand 8.F65. Le constructeur propose également un pass gratuit pour l’exposition avec le code IBC5890.