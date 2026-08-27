Tieline présentera ViA Duo et Gateway Nexus à l’IBC 2026

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À l’IBC 2026, Tieline présentera pour la première fois en Europe son codec ViA Duo et montrera également Gateway Nexus, dévoilé au NAB Show 2026. Le constructeur mettra en avant ses solutions de contribution distante, d’AoIP, de liaisons studio-émetteur et de transport FM-MPX, ainsi que les codecs Bridge-IT II, Bridge-IT XTRA II, Gateway, Gateway 4 et ViA.



Des usages pour le terrain, le sport et le travail à distance

ViA Duo prend en charge le streaming vidéo, plusieurs protocoles AoIP ainsi que le streaming audio IP sur plusieurs interfaces. Tieline positionne ainsi le produit pour les reportages réalisés avec un invité, les commentaires sportifs à deux intervenants, les présentateurs travaillant depuis leur domicile ou encore les animateurs de talk-shows et d’autres programmes radio en déplacement.

Le codec peut également être utilisé pour le streaming vidéo, le commentaire "off-tube" ou comme unité de commentaire sportif sur AES67, ST2110-30, Livewire, RAVENNA ou Dante. La carte AoIP et Dante est proposée en option.





Contrôle à distance et redondance des connexions

Le codec peut être contrôlé à distance depuis son interface web intégrée ou à l’aide de Cloud Codec Controller. ViA Duo prend également en charge SmartStream PLUS pour la commutation de paquets sans interruption ainsi que Fuse-IP pour l’agrégation de données. Les connexions sans fil peuvent s’appuyer sur un modem Global LTE interne proposé en option, un modem USB ou le Wi-Fi intégré. L’appareil dispose également de deux ports LAN.

L’écran tactile permet de personnaliser le routage ainsi que les matrices de casque, de cue et de talkback. ViA Duo sera présenté dans le Hall 8, sur le stand Tieline 8.F65, pendant l’IBC 2026.





Gateway Nexus concentre 32 canaux AoIP

Tieline présentera également Gateway Nexus, dévoilé plus tôt en 2026 au NAB Show. Ce codec AoIP haute densité dispose de 32 canaux et repose sur une plateforme matérielle dédiée pour assurer le transport audio multicanal avec une latence déterministe et faible. Gateway Nexus peut être déployé dans des environnements hébergés et des data centers. Il prend nativement en charge AES67, ST2110-30, ST2022-7, RAVENNA, Livewire, NMOS et Ember+, tandis que Dante est disponible en option.

Tieline positionne l’équipement comme une alternative aux codecs virtualisés et aux systèmes basés sur des serveurs. Gateway Nexus peut servir de point central pour les flux AoIP d’une infrastructure et fournir des connexions à forte densité de canaux pour les programmes en direct et les applications de communication, notamment les trunks SIP.

Parmi les autres usages cités figurent la syndication de programmes sur plusieurs réseaux, la gestion de plusieurs opérations distantes, la distribution de signaux STL et les liaisons entre studios.



Tieline à l’IBC du 11 au 14 septembre