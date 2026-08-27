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Jeudi 27 Août 2026 - 06:50

Tieline présentera ViA Duo et Gateway Nexus à l’IBC 2026


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À l’IBC 2026, Tieline présentera pour la première fois en Europe son codec ViA Duo et montrera également Gateway Nexus, dévoilé au NAB Show 2026. Le constructeur mettra en avant ses solutions de contribution distante, d’AoIP, de liaisons studio-émetteur et de transport FM-MPX, ainsi que les codecs Bridge-IT II, Bridge-IT XTRA II, Gateway, Gateway 4 et ViA.


Avec ViA Duo, Tieline réunit dans un même équipement portable les fonctions de codec IP, de commentaire AoIP et de production distante avec flux audio et vidéo.
Avec ViA Duo, Tieline réunit dans un même équipement portable les fonctions de codec IP, de commentaire AoIP et de production distante avec flux audio et vidéo.

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Tieline présentera pour la première fois à l’IBC son codec ViA Duo, nouvelle génération de sa technologie ViA. La plateforme a été conçue pour couvrir à la fois les besoins des reporters et ceux des commentateurs. Elle peut être utilisée comme codec IP, comme nœud de commentaire AoIP ou pour des productions "off-tube", avec prise en charge de flux audio et vidéo.
Le principe présenté par Tieline consiste à transporter le codec sur le lieu de production, à l’alimenter puis à le connecter au réseau retenu pour commencer la diffusion. L’équipement regroupe dans un même boîtier les fonctions pour lesquelles des équipements externes peuvent habituellement être utilisés, notamment le mixage, l’égalisation, la compression, les noise gates, les expanders, l’enregistrement et la lecture. Le constructeur résume cette approche par la formule : "One Device. Unified IP Workflows".


Des usages pour le terrain, le sport et le travail à distance

ViA Duo prend en charge le streaming vidéo, plusieurs protocoles AoIP ainsi que le streaming audio IP sur plusieurs interfaces. Tieline positionne ainsi le produit pour les reportages réalisés avec un invité, les commentaires sportifs à deux intervenants, les présentateurs travaillant depuis leur domicile ou encore les animateurs de talk-shows et d’autres programmes radio en déplacement.
Le codec peut également être utilisé pour le streaming vidéo, le commentaire "off-tube" ou comme unité de commentaire sportif sur AES67, ST2110-30, Livewire, RAVENNA ou Dante. La carte AoIP et Dante est proposée en option.


Contrôle à distance et redondance des connexions

Le codec peut être contrôlé à distance depuis son interface web intégrée ou à l’aide de Cloud Codec Controller. ViA Duo prend également en charge SmartStream PLUS pour la commutation de paquets sans interruption ainsi que Fuse-IP pour l’agrégation de données. Les connexions sans fil peuvent s’appuyer sur un modem Global LTE interne proposé en option, un modem USB ou le Wi-Fi intégré. L’appareil dispose également de deux ports LAN.
L’écran tactile permet de personnaliser le routage ainsi que les matrices de casque, de cue et de talkback. ViA Duo sera présenté dans le Hall 8, sur le stand Tieline 8.F65, pendant l’IBC 2026.


Gateway Nexus concentre 32 canaux AoIP

Tieline présentera également Gateway Nexus, dévoilé plus tôt en 2026 au NAB Show. Ce codec AoIP haute densité dispose de 32 canaux et repose sur une plateforme matérielle dédiée pour assurer le transport audio multicanal avec une latence déterministe et faible. Gateway Nexus peut être déployé dans des environnements hébergés et des data centers. Il prend nativement en charge AES67, ST2110-30, ST2022-7, RAVENNA, Livewire, NMOS et Ember+, tandis que Dante est disponible en option.
Tieline positionne l’équipement comme une alternative aux codecs virtualisés et aux systèmes basés sur des serveurs. Gateway Nexus peut servir de point central pour les flux AoIP d’une infrastructure et fournir des connexions à forte densité de canaux pour les programmes en direct et les applications de communication, notamment les trunks SIP.
Parmi les autres usages cités figurent la syndication de programmes sur plusieurs réseaux, la gestion de plusieurs opérations distantes, la distribution de signaux STL et les liaisons entre studios.
Tieline Gateway Nexus : un codec AoIP haute densité de 32 canaux conçu pour le transport audio multicanal à faible latence.
Tieline Gateway Nexus : un codec AoIP haute densité de 32 canaux conçu pour le transport audio multicanal à faible latence.

Tieline à l’IBC du 11 au 14 septembre

L’ensemble des solutions présentées couvre ainsi plusieurs usages des professionnels de la radio et de l’audio sur IP : contribution depuis le terrain, commentaire sportif, production distante, audio sur IP, liaisons entre studios, STL, distribution réseau et acheminement de signaux FM-MPX.
L’équipe Tieline sera présente à l’IBC du 11 au 14 septembre 2026, dans le Hall 8 sur le stand 8.F65. Le constructeur propose également un pass gratuit pour l’exposition avec le code IBC5890.

Tags : codec, IBC, IBC 2026, Tieline, VIA



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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