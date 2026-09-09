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Mercredi 9 Septembre 2026 - 13:05

À l’IBC Amsterdam, MAIN explore la chaîne des métadonnées jusqu’à l’IA


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Le MAIN IBC Discovery Tour 2026 se tiendra dimanche 13 septembre de 10h à 12h à l’IBC Amsterdam. Pendant deux heures, des dirigeants de radios européennes, des experts et des fournisseurs technologiques suivront le parcours des métadonnées, de leur préparation à leur distribution, jusqu’à leur utilisation pour la découverte des contenus radio par l’intelligence artificielle.


À l’IBC Amsterdam, MAIN explore la chaîne des métadonnées jusqu’à l’IA

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Le MAIN IBC Discovery Tour part du principe que "les métadonnées sont l’infrastructure invisible de la radio prête pour l’IA". Le parcours suivra pendant deux heures la chaîne "Prepare → Produce → Enrich → Orchestrate → Distribute → Discover". L’EBU et Radio Ready for Connected Cars aborderont la préparation, la gouvernance et l’interopérabilité des métadonnées, avec le manifeste RadioReady Metadata et une possible démonstration d’EBU Neo. Pluxbox montrera comment intégrer métadonnées, intelligence de contenu et automatisation dans les flux de travail des médias. MusiMap présentera l’enrichissement sémantique de la musique pour la programmation, la recommandation, la personnalisation et la découverte. Le volet distribution examinera la radio hybride, l’information visuelle, l’identification des stations et contenus, la découverte vocale et les tableaux de bord connectés.

BBC, NRJ France et RTL Belgium parmi les radios confirmées

La dernière étape, menée avec Eon Media, portera sur l’enrichissement automatique de l’audio en direct et archivé grâce à des métadonnées générées par l’IA, avec des applications dans la recherche sémantique, la contextualisation, la réutilisation des contenus et de nouveaux points de contact avec les audiences. BBC, RTL Belgium, NRJ France, Bauer Media Audio et Stingray figurent parmi les premiers "Radio Explorers" confirmés. Du côté des experts et partenaires technologiques sont annoncés l’European Broadcasting Union, Radio Ready for Connected Cars, MusiMap, Eon Media et South 180. Le parcours vise notamment les CxO, CTO, CDO et responsables du numérique, des produits, des technologies et de l’innovation des radios européennes. MAIN indique finaliser encore les étapes du Discovery Tour et accueillir quelques dirigeants ainsi que des partenaires pour les dernières démonstrations. 

Infos et inscriptions sur mainconf.net.

Tags : Amsterdam, IBC, IBC 2026, MAIN Conference, MAIN Conférences



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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