À l’IBC Amsterdam, MAIN explore la chaîne des métadonnées jusqu’à l’IA

La dernière étape, menée avec Eon Media, portera sur l’enrichissement automatique de l’audio en direct et archivé grâce à des métadonnées générées par l’IA, avec des applications dans la recherche sémantique, la contextualisation, la réutilisation des contenus et de nouveaux points de contact avec les audiences. BBC, RTL Belgium, NRJ France, Bauer Media Audio et Stingray figurent parmi les premiers "Radio Explorers" confirmés. Du côté des experts et partenaires technologiques sont annoncés l’European Broadcasting Union, Radio Ready for Connected Cars, MusiMap, Eon Media et South 180. Le parcours vise notamment les CxO, CTO, CDO et responsables du numérique, des produits, des technologies et de l’innovation des radios européennes. MAIN indique finaliser encore les étapes du Discovery Tour et accueillir quelques dirigeants ainsi que des partenaires pour les dernières démonstrations.