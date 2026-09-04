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Vendredi 4 Septembre 2026 - 05:25

RCS introduit l’intelligence artificielle dans la programmation avec SelectorCloud


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RCS Worldwide présentera plusieurs nouveautés destinées aux radios lors de l'IBC, organisé du 11 au 14 septembre à Amsterdam. Le groupe lancera notamment RCSAI dans SelectorCloud, première application de son nouveau moteur RCS Intelligence. Publicité programmatique, gestion des invités à distance et accès aux catalogues musicaux complètent les annonces prévues. L’objectif annoncé est notamment de simplifier certaines opérations effectuées par les équipes des radios et d’adapter les outils aux évolutions de leurs besoins.



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RCS Worldwide profitera d’IBC2026 pour présenter RCSAI dans SelectorCloud. Il s’agit de la première application de RCS Intelligence, le nouveau moteur d’intelligence artificielle développé au sein de l’écosystème RCS Cloud. Avec RCSAI, les utilisateurs peuvent interagir avec SelectorCloud en langage naturel. Au lieu de naviguer entre plusieurs écrans et menus, les programmateurs peuvent saisir directement une demande afin que le système exécute la tâche correspondante. RCS Worldwide prévoit d’étendre progressivement RCS Intelligence à l’ensemble de son portefeuille de produits, tandis que d’autres fonctionnalités sont déjà en cours de développement. L’entreprise inscrit cette évolution dans une offre destinée aux environnements sur site, Cloud ou hybrides. 

De nouvelles intégrations pour la publicité programmatique

RCS travaille également avec Triton Digital sur de nouvelles intégrations consacrées à la publicité programmatique. Elles seront présentées à IBC2026 et doivent permettre aux radios de rendre davantage d’inventaire disponible auprès des plateformes d’achat automatisé sans modifier leurs processus de travail existants. RCS entend ainsi permettre aux diffuseurs d’utiliser les outils et les méthodes qu’ils connaissent déjà pour commercialiser leurs audiences sur le marché programmatique. Cette dimension de monétisation fait partie des axes associés à RCS Intelligence. Le moteur d’IA n’est en effet pas conçu comme un outil autonome : RCS prévoit de l’intégrer directement à sa plateforme connectée, utilisée par les diffuseurs pour programmer leurs contenus, monétiser leurs audiences, produire leurs programmes et gérer leurs opérations. L’entreprise indique vouloir faire évoluer cette plateforme à partir des besoins exprimés par les professionnels de la radio

Des invités à distance avec ZettaCloud Guest Management

Autre nouveauté présentée à Amsterdam, ZettaCloud Guest Management est une solution Cloud destinée à la gestion des invités lors des émissions en direct. Un intervenant peut rejoindre une diffusion grâce à un lien sécurisé depuis un téléphone ou un ordinateur. Selon RCS, le dispositif ne nécessite ni matériel spécialisé, ni codec, ni système téléphonique spécifique. Il doit permettre aux producteurs de gérer plus directement les interviews et les conversations en direct à distance. Cette fonctionnalité vient compléter l’environnement ZettaCloud consacré à la production et à la diffusion. RCS Worldwide met ainsi l’accent sur l’intégration de différentes fonctions au sein d’un même environnement, depuis la programmation des contenus jusqu’à leur production, en passant par la gestion opérationnelle et la monétisation des audiences.

Des millions de titres accessibles depuis les outils RCS

RCS Worldwide annonce par ailleurs l’élargissement de son partenariat avec I Like Music. Les radios pourront accéder directement à des millions de titres commerciaux et de production en qualité broadcast, couvrant pratiquement tous les genres et toutes les époques. Les programmateurs pourront rechercher des morceaux, les écouter et télécharger des contenus entièrement licenciés directement dans leurs catalogues musicaux. Ces titres pourront ensuite être rendus disponibles pour une diffusion à l’antenne dans ZettaCloud en quelques secondes. Cette intégration vise à réduire le nombre d’étapes nécessaires entre la recherche d’un titre et son intégration dans les outils de diffusion. Elle s’inscrit dans la stratégie de RCS consistant à connecter au sein de sa plateforme les différentes opérations effectuées quotidiennement par les équipes des radios.

Une intelligence artificielle intégrée aux outils existants

RCS Worldwide précise que son approche de l’intelligence artificielle repose sur son intégration aux outils déjà utilisés par les diffuseurs, plutôt que sur le développement d’un système indépendant. Susan Larkin, presidente de RCS Worldwide, explique : "Les diffuseurs n’ont pas besoin de davantage de systèmes déconnectés les uns des autres. Ils ont besoin de technologies qui fonctionnent ensemble et les aident à gérer leur activité plus efficacement. Nous avons constitué l’équipe la plus importante et la plus expérimentée de ce secteur, et nous consacrons beaucoup de temps à écouter les diffuseurs avec lesquels nous travaillons. C’est ce qui guide notre feuille de route et fait évoluer notre plateforme. Tout ce que nous présentons à l’IBC vise à aider les radios à fonctionner plus efficacement, à créer de nouvelles opportunités de revenus et à rester compétitives alors que le secteur continue d’évoluer. À mesure que le marché change, notre engagement reste le même : aider les diffuseurs à réussir grâce à des technologies conçues spécifiquement pour la radio."


Tags : cloud, IBC, IBC 2026, Intelligence Artificielle, RCS, RCS Intelligence, RCS Worldwide, RCSAI, Selector, Susan Larkin



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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