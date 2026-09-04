RCS introduit l’intelligence artificielle dans la programmation avec SelectorCloud

RCS Worldwide précise que son approche de l’intelligence artificielle repose sur son intégration aux outils déjà utilisés par les diffuseurs, plutôt que sur le développement d’un système indépendant. Susan Larkin, presidente de RCS Worldwide, explique : "Les diffuseurs n’ont pas besoin de davantage de systèmes déconnectés les uns des autres. Ils ont besoin de technologies qui fonctionnent ensemble et les aident à gérer leur activité plus efficacement. Nous avons constitué l’équipe la plus importante et la plus expérimentée de ce secteur, et nous consacrons beaucoup de temps à écouter les diffuseurs avec lesquels nous travaillons. C’est ce qui guide notre feuille de route et fait évoluer notre plateforme. Tout ce que nous présentons à l’IBC vise à aider les radios à fonctionner plus efficacement, à créer de nouvelles opportunités de revenus et à rester compétitives alors que le secteur continue d’évoluer. À mesure que le marché change, notre engagement reste le même : aider les diffuseurs à réussir grâce à des technologies conçues spécifiquement pour la radio."

