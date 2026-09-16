La voiture connectée multiplie les points d’accès à la radio et aux contenus audio €

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Parmi les conducteurs souhaitant davantage de fonctionnalités liées à l’IA dans leur prochain véhicule, 65% écoutent la radio AM/FM en voiture, 51% les stations via une application audio et 48% des podcasts. Ces proportions atteignent respectivement 49%, 28% et 23% parmi l’ensemble des répondants. Source : Audacy, "2026 Connected Car Study"
Parmi les conducteurs souhaitant davantage de fonctionnalités liées à l’IA dans leur prochain véhicule, 65% écoutent la radio AM/FM en voiture, 51% les stations via une application audio et 48% des podcasts. Ces proportions atteignent respectivement 49%, 28% et 23% parmi l’ensemble des répondants. Source : Audacy, "2026 Connected Car Study"
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Rédigé le Mercredi 16 Septembre 2026

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