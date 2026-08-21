Wheatstone complète la gamme Audioarts AML avec une console 12 canaux

L’AML-12 de Wheatstone, sous la marque Audioarts, est une console analogique radio à 12 canaux équipée de faders de 100 mm, de préamplis micro Super-Quiet, d’un port USB et d’un canal dédié aux appels.
Présentée le 17 août, l’AML-12 devient le nouveau modèle 12 canaux de la gamme Audioarts AML de Wheatstone. Elle vient compléter l’AML-8, déjà positionnée comme une console analogique radio autonome à 8 canaux. La nouvelle venue conserve les principaux éléments annoncés pour la famille AML : des faders de 100 mm, les préamplificateurs micro Super-Quiet de Wheatstone ainsi qu’un port USB. L’alimentation reste séparée de la console.
L’ensemble vise ainsi les configurations de studio radio nécessitant davantage de voies tout en restant dans l’architecture de cette gamme analogique Audioarts. L’annonce ne détaille pas davantage les fonctions propres aux 12 canaux du nouveau modèle.
L’ensemble vise ainsi les configurations de studio radio nécessitant davantage de voies tout en restant dans l’architecture de cette gamme analogique Audioarts. L’annonce ne détaille pas davantage les fonctions propres aux 12 canaux du nouveau modèle.
Des connexions RJ-45 et quatre canaux dédiés aux microphones
La connectique de l’AML-12 repose majoritairement sur des prises RJ-45 pour les entrées et sorties audio. Une exception concerne les canaux 1 à 4, dédiés aux microphones, qui utilisent des connecteurs Phoenix câblés. Wheatstone prévoit également un canal spécifique pour les appels, une fonction directement liée aux usages d’antenne et à l’intégration d’intervenants téléphoniques dans les programmes radio. La console conserve par ailleurs le bandeau de vumètres à LED de Wheatstone, avec son affichage caractéristique en balayage. À ces fonctions s’ajoutent le port USB et les préamplis micro Super-Quiet déjà annoncés pour la gamme, ainsi que les faders de 100 mm destinés au contrôle des différentes voies.
Un prix annoncé sous le seuil de 3 500 dollars
Wheatstone a également communiqué un niveau de prix pour l’AML-12, une information intégrée dès l’annonce du produit. Le constructeur indique que la console sera proposée "under US$3,500.", soit sous le seuil de 3 500 dollars américains. L’AML-12 s’inscrit ainsi aux côtés de l’AML-8 dans la gamme Audioarts, avec 12 canaux contre 8 pour le modèle existant. Pour les professionnels de la radio, les informations disponibles à ce stade portent essentiellement sur cette capacité accrue, les quatre premiers canaux micro sur Phoenix, les connexions principalement en RJ-45, le canal caller dédié, l’USB, l’alimentation séparée, les préamplis Super-Quiet, les faders de 100 mm et le bandeau de mesure à LED.