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Vendredi 21 Août 2026 - 09:21

Wheatstone complète la gamme Audioarts AML avec une console 12 canaux


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Wheatstone enrichit la gamme de consoles AML de sa marque Audioarts avec l’AML-12, un nouveau modèle à 12 canaux qui rejoint l’AML-8. Destinée aux environnements radio, la console reprend plusieurs caractéristiques de la gamme, dont des faders de 100 mm, des préamplis micro Super-Quiet, une connexion USB et une alimentation séparée. Son prix est annoncé à moins de 3 500 dollars.


L’AML-12 de Wheatstone, sous la marque Audioarts, est une console analogique radio à 12 canaux équipée de faders de 100 mm, de préamplis micro Super-Quiet, d’un port USB et d’un canal dédié aux appels.
L’AML-12 de Wheatstone, sous la marque Audioarts, est une console analogique radio à 12 canaux équipée de faders de 100 mm, de préamplis micro Super-Quiet, d’un port USB et d’un canal dédié aux appels.

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Présentée le 17 août, l’AML-12 devient le nouveau modèle 12 canaux de la gamme Audioarts AML de Wheatstone. Elle vient compléter l’AML-8, déjà positionnée comme une console analogique radio autonome à 8 canaux. La nouvelle venue conserve les principaux éléments annoncés pour la famille AML : des faders de 100 mm, les préamplificateurs micro Super-Quiet de Wheatstone ainsi qu’un port USB. L’alimentation reste séparée de la console.
L’ensemble vise ainsi les configurations de studio radio nécessitant davantage de voies tout en restant dans l’architecture de cette gamme analogique Audioarts. L’annonce ne détaille pas davantage les fonctions propres aux 12 canaux du nouveau modèle.

Des connexions RJ-45 et quatre canaux dédiés aux microphones

La connectique de l’AML-12 repose majoritairement sur des prises RJ-45 pour les entrées et sorties audio. Une exception concerne les canaux 1 à 4, dédiés aux microphones, qui utilisent des connecteurs Phoenix câblés. Wheatstone prévoit également un canal spécifique pour les appels, une fonction directement liée aux usages d’antenne et à l’intégration d’intervenants téléphoniques dans les programmes radio. La console conserve par ailleurs le bandeau de vumètres à LED de Wheatstone, avec son affichage caractéristique en balayage. À ces fonctions s’ajoutent le port USB et les préamplis micro Super-Quiet déjà annoncés pour la gamme, ainsi que les faders de 100 mm destinés au contrôle des différentes voies.
Annoncée à moins de 3 500 dollars, l’AML-12 affiche un positionnement tarifaire susceptible d’intéresser notamment les radios associatives et les structures disposant de budgets d’équipement contraints.
Annoncée à moins de 3 500 dollars, l’AML-12 affiche un positionnement tarifaire susceptible d’intéresser notamment les radios associatives et les structures disposant de budgets d’équipement contraints.

Un prix annoncé sous le seuil de 3 500 dollars

Wheatstone a également communiqué un niveau de prix pour l’AML-12, une information intégrée dès l’annonce du produit. Le constructeur indique que la console sera proposée "under US$3,500.", soit sous le seuil de 3 500 dollars américains. L’AML-12 s’inscrit ainsi aux côtés de l’AML-8 dans la gamme Audioarts, avec 12 canaux contre 8 pour le modèle existant. Pour les professionnels de la radio, les informations disponibles à ce stade portent essentiellement sur cette capacité accrue, les quatre premiers canaux micro sur Phoenix, les connexions principalement en RJ-45, le canal caller dédié, l’USB, l’alimentation séparée, les préamplis Super-Quiet, les faders de 100 mm et le bandeau de mesure à LED.

Infos et brochure technique : ICI

Tags : antenne, console, intégration, studio, technique, Wheatstone



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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