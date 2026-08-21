Wheatstone complète la gamme Audioarts AML avec une console 12 canaux

La connectique de l’AML-12 repose majoritairement sur des prises RJ-45 pour les entrées et sorties audio. Une exception concerne les canaux 1 à 4, dédiés aux microphones, qui utilisent des connecteurs Phoenix câblés. Wheatstone prévoit également un canal spécifique pour les appels, une fonction directement liée aux usages d’antenne et à l’intégration d’intervenants téléphoniques dans les programmes radio. La console conserve par ailleurs le bandeau de vumètres à LED de Wheatstone, avec son affichage caractéristique en balayage. À ces fonctions s’ajoutent le port USB et les préamplis micro Super-Quiet déjà annoncés pour la gamme, ainsi que les faders de 100 mm destinés au contrôle des différentes voies.