CABSAT 2026 explore les nouveaux workflows du broadcast

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Le CABSAT 2026 se déroulera pendant 3 jours, du 5 au 7 octobre, dans les halls S17 et S19 du Dubai Exhibition Centre, à Expo City Dubai, nouveau site de l’événement à partir de 2026. Les horaires sont fixés de 10h00 à 17h00 les 5 et 6 octobre, puis de 10h00 à 16h00 le 7 octobre. Cette 33e édition s’articule autour de 4 grands axes. Pour les professionnels de la radio et de l’audio, le programme met notamment en avant l’audio dans la création de contenus, les technologies médias, les workflows cloud et IP ainsi que les systèmes audio intégrés. Les solutions présentées concernent notamment des opérations "IP-native", "cloud-first", la production à distance et des environnements définis par logiciel. Ingénieurs broadcast, intégrateurs de systèmes, opérateurs télécoms et réseaux médias figurent parmi les profils professionnels visés par le salon.
Un studio de podcast actif pendant les 3 jours
Le podcast disposera également d’un espace dédié avec "Off The Record", un studio de niveau broadcast installé au cœur du salon et présenté en partenariat avec Dubai Studio City. Ouvert pendant les 3 jours de CABSAT 2026, il accueillera des enregistrements en direct, des interviews et des conversations en panel destinés à être publiés après l’événement.
Les organisateurs annoncent 3 jours d’enregistrements successifs et indiquent que plus de 18 000 professionnels de l’industrie seront présents à proximité du studio. CABSAT présente le podcast comme un espace de conversation pour l’industrie et décrit l’audio comme "le canal de marque connaissant la plus forte croissance au Moyen-Orient et en Afrique du Nord".
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