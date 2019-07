The Other Dance Station raconte l'histoire de la Dance

La webradio The Other Dance Station s’adresse à un public un peu plus âgé que les habituelles radios diffusant ce genre musical. C’est le concept imaginé par le Belge Hans Bruynoghe lorsqu'il a lancé ce programme digital en 2011 sur Radionomy. "J’ai longtemps cherché une radio de dance qui corresponde à mes goûts," explique Hans qui a donc cette radio rassemblant les plus grands tubes dance de ces 30 dernières années. "C’est le même mix qui est diffusé 24/7 afin que vous écoutiez le même programme n’importe quand et n’importe où sur la planète. La playlist est très large avec peu de répétitions".