Tendance Ouest toujours première radio indépendante de Normandie

Grâce au travail des équipes et à la fidélité des auditeurs, Tendance Ouest est toujours première radio indépendante de Normandie et ce "malgré la crise et les bouleversements des habitudes d'écoute qu'elle a provoqués", souligne Jean-Baptiste Bancaud, directeur délégué. "Nous conservons notre 12e place dans le classement des radios régionales de France derrière des mastodontes qui sont quasiment des radios nationales", se réjouit aussi Charles Douchy, coordinateur d'antenne.

Rappelons que Tendance Ouest diffuse ses programmes via 27 fréquences en Normandie dont les agglomérations de Rouen, Caen, Le Havre, Cherbourg-en-Cotentin, Dieppe, Saint-Lô...