Tendance Ouest lance un nouveau mensuel 

"Tiré à 25 000 exemplaires, il est diffusé gratuitement dans plus d'une centaine de points de diffusion au nord du département. Ce projet éditorial ambitieux vient compléter l'offre radio et web sur le territoire" indique Tendance Ouest qui accentue ainsi sa proximité avec ses auditeurs."Une information de proximité, locale évidemment, pratique, qui vous concerne au quotidien, et positive, parce que c'est un marqueur fort chez Tendance Ouest" explique Floriane Bléas , la rédactrice en chef adjointe de Tendance Ouest. "Ce sont chaque mois des reportages, des portraits, du sport, des idées de sortie ou de restaurants à tester, les dernières ouvertures de commerces dans le Cotentin, des jeux aussi, évidemment".Le mensuel est disponible gratuitement dans 130 points de diffusion répartis sur l'ensemble du Cotentin.