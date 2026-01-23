Téléchargez votre badge pour le Paris Radio Show 2026

Le mardi 3 février s’ouvrira avec la Convention des Indés Radios à 11h dans l’espace Club, suivie à 14h d’un cocktail réservé aux membres, puis des interventions de l’Alliance de la Radio et d’Ensemble pour le DAB+ avec MaRadio.be. En parallèle, les conférences du Forum aborderont les systèmes d’alerte DAB+, l’IA en radio, la croissance via les enceintes connectées, ou encore la diversification des revenus. À 15h, Netia animera la session "Femmes de radio", suivie de panels sur les croisements entre radio et podcast, et d’une réflexion sur le projet "Radio Restos".

La programmation du mercredi 4 février mettra l’accent sur les radios associatives et locales dès 11h, avec une intervention sur la diversité musicale. L’après-midi s’articulera autour de questions concrètes pour les éditeurs : l’édition de podcasts natifs, les outils et cadres éthiques autour de l’intelligence artificielle, les pratiques 2026 en matière d’applications mobiles radio (avec RadioKing), et les modèles économiques en Afrique. La journée se clôturera par une keynote sur "Audace et Audience" à 16h30.