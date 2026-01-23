Téléchargez votre badge pour le Paris Radio Show 2026

La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Vendredi 23 Janvier 2026

Les 3 et 4 février 2026, La Bellevilloise accueillera le Paris Radio Show pour une nouvelle édition entièrement consacrée aux professionnels de la radio et de l’audio digital. Plus de 4 000 visiteurs sont attendus pour deux journées de conférences, d’ateliers, d’enregistrements et de rencontres, autour d’un mot d’ordre : "Audio Action".



Le Paris Radio Show 2026 se tiendra à Paris les mardi 3 et mercredi 4 février, avec une programmation répartie sur six espaces dédiés : Exposants, Meeting Zone, Hub Pro, Studio Podcast, XP Lounge et Conférences Awards. Cette année, le thème "Audio Action" mettra en lumière celles et ceux qui font bouger la radio, avec un mot d’ordre : des idées, du son, de l’impact. Le salon attend 4 000 visiteurs, accueillera 80 exposants, et proposera 30 sessions animées par 100 intervenants.
L’événement est gratuit pour les éditeurs de contenus (radios, webradios, podcasteurs indépendants, bénévoles ou salariés), et payant pour les prestataires, consultants et fournisseurs de solutions, qui doivent se munir d’un Pass Participant VIP.

Indés Radios, DAB+, IA et diversification des revenus

Le mardi 3 février s’ouvrira avec la Convention des Indés Radios à 11h dans l’espace Club, suivie à 14h d’un cocktail réservé aux membres, puis des interventions de l’Alliance de la Radio et d’Ensemble pour le DAB+ avec MaRadio.be. En parallèle, les conférences du Forum aborderont les systèmes d’alerte DAB+, l’IA en radio, la croissance via les enceintes connectées, ou encore la diversification des revenus. À 15h, Netia animera la session "Femmes de radio", suivie de panels sur les croisements entre radio et podcast, et d’une réflexion sur le projet "Radio Restos".
La programmation du mercredi 4 février mettra l’accent sur les radios associatives et locales dès 11h, avec une intervention sur la diversité musicale. L’après-midi s’articulera autour de questions concrètes pour les éditeurs : l’édition de podcasts natifs, les outils et cadres éthiques autour de l’intelligence artificielle, les pratiques 2026 en matière d’applications mobiles radio (avec RadioKing), et les modèles économiques en Afrique. La journée se clôturera par une keynote sur "Audace et Audience" à 16h30.
Un dispositif de networking élargi

Douze podcasts seront enregistrés en direct pendant les deux jours dans le Studio Podcast, avec la participation de formats produits notamment par Des Ondes, VocaSt, Le Briefing et Skol. Ces sessions s’ajoutent à des tables rondes sur les complémentarités entre radio linéaire et podcast à la demande, intégrées à la programmation du XP Lounge.
Les visiteurs auront accès libre aux zones d’exposition à partir de 10h. Une nocturne est prévue le mardi jusqu’à 23h30, ponctuée d’un "Showcase French VIP SACEM" à 19h. Un espace "Coup de Cœur Exposant LLP" sera également dédié à la mise en valeur d’initiatives particulières. Le salon prévoit une remise de 22 Awards répartis en six catégories, ainsi qu’un prix spécial 'Coup de Cœur'.  Et du networking est prévu tout au long de l’événement via la Meeting Zone.
