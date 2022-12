Téléchargez le nouveau numéro de RedTech Magazine

C'est le dynamique Burak Can, PDG du groupe turc Karnaval Media, qui fait la une de ce nouveau numéro. Il incarne l'enthousiasme et l'énergie et explique comment le passage réussi de la FM linéaire à l'audio à la demande dynamise les jeunes auditeurs.

Focus sur la radio HD en Amérique latine et sur des radios communautaires basées sur la technologie IP en Afrique du Sud. Dans ce nouveau numéro, vous découvrirez aussi pourquoi la Suisse voisine a dit adieu à la distribution FM de la radio, pourquoi les radiodiffuseurs publics néerlandais et belges s'associent, vous découvrirez un réseau de production virtuelle à l'échelle nationale, la nouvelle méthodologie d'audience en Australie et rencontrerez un comédien en Afrique australe qui fait des choses vraiment intéressantes dans le podcasting.