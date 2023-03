Téléchargez le n°2 de Podcast Magazine

Dans ce numéro 2 de 196 pages, vous découvrirez le podcast de Manu Payet et les réponses des "Paillettes" au jeu de "Si j'étais un". Fabien Olicart lance trois podcasts et son enfance était remplie d'audio. Charlotte Pudlowski partage sa recette d'un bon podcast. Nous avons provoqué le froid rien que par l'ouïe avec Octave Broutard. Pierre Weil, donne son avis sur le podcast et le journalisme. Découvrez un pas à pas d'Uncut avec Carlos Diaz. Un nouveau départ avec Laetitia Vitaud. Les papas du Podcast Adam Curry et Dave Jones annoncent le futur du Podcast en exclusivité. Valter Mavrič nous parle du Parlement européen et de podcasts. Natacha Mercure dévoile les recettes du balado de Radio-Canada. Carte blanche à Sarah Treille-Stefani.

Émilie Ramet partage sa vague d'émotion. Sans oublier notre StomieBusy et sa BD podcast ! Et bien entendu, 50 rédacteurs et rédactrices collaborent à ce numéro avec des articles comme "Le podcast expliqué aux néophytes", "Les 7 erreurs à ne pas commettre pour lancer son podcast", "Les cartes son de 2023 à suivre de près" ou encore "Lemontage audio, 15 conseils aux débutants"