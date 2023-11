Téléchargez le n° 157 de La Lettre Pro de la Radio

Chaque mois, La Lettre Pro de la Radio vous propose une sélection de produits et de services indispensables pour votre studio. Cette sélection est issue des contenus publiés dans notre publication jumelle, en langue anglaise, RedTech. Ce mois-ci, une console virtuelle ou encore un codec pour encore plus de flexibilité !La radio, il y croit toujours. Et plus encore depuis 2022, date à laquelle il s’est lancé dans le consulting. Après avoir longtemps travaillé dans les matinales, Vincent Soulet partage désormais sa vision et sa stratégie qu’il juge payantes à condition de sortir de l’attentisme. Handicaps, leviers d’audience, publicité ou encore proximité, Vincent Soulet imagine l’animateur de demain avec beaucoup de sincérité.Depuis 1994, le groupement des Radios Régionales Romandes (RRR) fédère les radios privées du territoire et participe à leur développement en prenant régulièrement la parole et en interpellant les autorités compétentes pour permettre à l’ensemble de ces antennes de diversifier leurs activités et de participer activement à la vie démocratique et locale. Dans un paysage radio régional passé de 22 programmes au début des années 1980 à près de 150 quelque 40 ans plus tard (DAB+ et Internet compris), les enjeux ont évolué et la place des radios privées romandes s’est affirmée auprès des auditeurs. Tour d’horizon de la situation du paysage radiophonique de Suisse romande en compagnie de Philippe Zahno, président des Radios Régionales Romandes.Avec plus de 29 ans d’expérience dans la vente d’espaces publicitaires radio et l’élaboration de plans médias aux Antilles, Sandrine di Stefano est un pilier de Régie Caraïbes Numéro 1 en Guadeloupe.Depuis le 9 janvier dernier, c’est un ORNI (objet radiophonique non identifié) qui a trouvé sa place dans la grille des programmes de Radio Contact en Belgique. La Playlist de Tonton, c’est une heure (10h-11h) de "craquage musical", comme le confirme Michel Tournay, l’un de ses créateurs. Tout est possible pendant cette heure, où l’improbable côtoie en permanence le surréaliste. Et le mélange des genres fédère puisque l’émission s’est très rapidement imposée dans la grille de Radio Contact, gagnant au passage près de 15 000 nouveaux auditeurs avec une PDM qui s’établit désormais à 14,2% sur la tranche. De quoi motiver encore un peu plus Tonton à monter le son.