Téléchargez le 150e numéro de La Lettre Pro de la Radio

Slate Podcasts est aujourd’hui numéro un dans le classement des marques de podcasts les plus téléchargés avec 14 millions de téléchargements en France et près de 18 millions dans le monde pour 2022. Retour sur une success-story.Paul Weyland est écrivain, conférencier, formateur, spécialisé dans le développement marketing des entreprises grâce à la publicité radio. Il vit à Austin, au Texas, et donne des séminaires et des keynotes (hilarants) partout dans le monde. En 1998, Paul est venu travailler à Genève et a été un déclencheur du succès commercial phénoménal du groupe One FM. Ses deux livres (Successful Local Broadcast Sales et Think Like An Ad Man, Sell Like A Mad Man) sont des références incontournables tant pour les commerciaux médias que pour les entrepreneurs. Dans cet interview, Paul nous livre quelques-uns de ses plus précieux secrets.