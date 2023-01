Téléchargez le 149e numéro de La Lettre Pro de la Radio

Metaclassique – la musique classique et au-delà est une série hebdomadaire d’émissions à thématique musicale créées et réalisées par David Christoffel, productions radiophoniques inclassables et rares qui enrichissent le patrimoine sonore francophone. Metaclassique, éditée par l’association “Comme à la radio” et diffusée par 100 radios associatives partenaires (parmi lesquelles Bretagne 5, Radio Neptune à Brest, Radio Grenouille à Marseille, une grande partie des radios du réseau Campus, et de nombreuses autres sur tout le territoire) vient de fêter son 200e numéro.Évènement en ligne gratuit, mais sur inscription, en direct mais aussi en replay, La Lettre Pro de la Radio et Podcast Magazine organisent, du lundi 30 janvier au vendredi 3 février, une nouvelle édition de la Radio&Podcast Week. Cinq thématiques abordées chaque matin à 9h avec une trentaine de professionnels de la radio et de l’audio digital et une version internationale en anglais chaque après-midi à 14h.2023 sonne comme un tournant chez Radio France qui souhaite mettre à l’honneur la créativité des nouvelles générations, en lançant la première édition de son grand casting annuel Pod’casting. L’ambition : trouver les voix de demain et les accompagner pour inventer de nouvelles narrations et produire des formats inédits.