Téléchargez le 143e numéro de La Lettre Pro de la Radio

La radio régionale Hit West s’est lancée, comme d’autres, dans l’aventure du podcast natif. Des podcasts spécialement créés pour vivre en dehors de l’antenne. Un sacré challenge pour les équipes de la radio basée à Nantes et qui couvre l’ouest de la France.Davantage de brillance ? Plus de profondeur ? À moins que vous ne vouliez donner à vos programmes du naturel et de la puissance ? La signature sonore n’est pas chose évidente... Autant la confier à des oreilles de professionnels. C’est le travail de Colors et de Sylvain Cavet. Un savoir-faire rare et méconnu à la fois, mais pourtant indispensable pour gagner en audience.Sébastien Pesqué est à la fois gérant, associé, directeur et commercial sur le terrain de la régie CI Média à Marseille. Travailleur intensif, créatif et passionné, Sébastien entraîne son équipe et accompagne ses clients avec gentillesse et détermination. Toujours avec une longueur d’avance, son agence de solutions médias est une référence pour les pros de la radio, de l’évènementiel et du digital.