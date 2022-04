Téléchargez le 141e numéro de La Lettre Pro de la Radio

Rhône FM rythme la vie des Valaisans depuis 1984. De Radio Martigny à Radio Rhône pour finalement devenir Rhône FM, la station a su s’imposer dans le cœur de ses auditeurs et les fidéliser depuis presque 40 ans. Membre de l’Union des Radios Régionales Romandes, Rhône FM emploie une quarantaine de professionnels passionnés par la radio, leur radio.Eurocom, avec son PDG Bruno Guers et son équipe de spécialistes, a convaincu les radiodiffuseurs de la fiabilité et de la facilité d’utilisation de ces consoles digitales très flexibles et intuitives, s’adaptant à toute taille de radio, associative, commerciale, de réseau ou nationale. Rudy Rouquette (RTL/RTL2/Fun Radio), Richard Boulard (Groupe 1981), Michaël Koegler et Bruno Demichelis (FLOR FM) et Louis Molnar (RFI), tous équipés en DHD, en présentent les atouts.Le Parlement européen, organe parlementaire en charge de sujets complexes budgétaires, législatifs et politiques, a à cœur d’informer les 450 millions de citoyens européens avec un contenu toujours plus riche. Il choisit d’utiliser l’audio digital, véritable vecteur d’information accessible à tous en toute circonstance. En partenariat avec RCS Europe, Saooti a créé la webradio du Parlement européen qui communique auprès de chaque citoyen dans 24 langues différentes.