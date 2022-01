Téléchargez le 139e numéro de La Lettre Pro de la Radio

L’Arcom s’enrichit de plus de responsabilités. Elle est née de la fusion entre audiovisuel et numérique. Quarante ans après la création de la haute autorité, le CSA et Hadopi fusionnent sous la présidence de Roch-Olivier Maistre. Internet est devenu un média de masse pour tous les Français et l’Arcom propose une régulation, en respectant la liberté d’expression.Avec 11 550 radios en Europe, les habitudes d’écoute évoluent d’année en année. L’étude de l’UER sur les tendances de l’audience de la radio donne un aperçu de la consommation radio entre 2015 et 2020. Les informations sont basées sur les données officielles des membres de l’UER provenant des systèmes nationaux de mesure de l’audience de la radio dans les pays membres de l’UER.Pour accroître l’efficacité des grilles des programmes, Tristan Jurgensen, à la tête des radios musicales Fun Radio et RTL2, plaide pour un renforcement des dispositifs d’audience existants. Des résultats en temps réel en renfort des méthodes actuelles de calcul des audiences pour mieux adapter les programmes alors qu’a débuté une décennie qui s’annonce décisive pour les radios...En 2016, Médiamétrie s’intéresse de près, pour le secteur de la radio, à une technologie dont les premières origines sont apparues en Italie au XIIIe siècle permettant d’identifier un fabricant de papier. La technique ne date donc pas d’hier. Elle est redoutablement efficace, assurément indolore et particulièrement discrète...L’animateur des après-midi de NRJ crée son propre studio de podcasts. Podcast Story a été lancé début décembre à Tourcoing. La promesse est simple et ambitieuse : raconter et faire raconter des histoires, en maîtrisant la production de A à Z. Car “on a tous une histoire à écouter”.Les radios régionales assurent quotidiennement un lien social avec les habitants d’une région. Une importance qui s’est amplifiée depuis deux ans avec la crise sanitaire. Cette ouverture sur une région se traduit par une présence hyperlocale, qui nécessite un travail de décrochages multiples sur l’ensemble de la zone. Pour quelle audience ? Et comment les annonceurs se saisissent-ils de cette double exposition.Les annonceurs ayant investi dans la production de podcasts de marque ont tous été confrontés à la problématique de la distribution et donc d’être écoutés. Les applications musicales n’offrant pas de solution efficace, le fondateur d’Edisound nous détaille son positionnement à la performance, sa technologie et les résultats pour ses clients les annonceurs, agences et studios de production.Fruit de la rencontre, il y a près de quatre ans, entre Mathieu Gallet, président de Radio France à l’époque, et Delphine Ernotte-Cunci, présidente de FranceTélévisions, le projet de filmer les 44 matinales du réseau France Bleu pour les retransmettre sur les antennes de France 3 a désormais, symboliquement, passé le cap des 50% avec le 23e lancement opéré tout récemment à Perpignan. Avec un cap fixé à 100% des matinales filmées d’ici à fin 2023, le calendrier s’accélère pour les équipes qui s’appuient désormais sur l’expérience accumulée jusque-là de ce qui va bien au-delà de la simple radio filmée.Trésors de nos régions, les radios locales et associatives assurent une réelle communication sur des territoires qui ne sont pas toujours bien médiatisés. Avec un marché de la radio dominé par les radios nationales, comment se démarquent-elles ?Radio ou podcast de marque ? La promotion d’une marque au moyen de l’audio se démocratise de plus en plus. Quelle démarche ? Quelle audience ? Quels annonceurs ? Récapitulatif avec la radio numérique Skyrock PLM, un flux accompagné par des annonceurs et qui s’est imposé dans le paysage de l’audio digital...Dans une cinquantaine d’années, tout chercheur qui lira “The Radio and Audio Review”, une étude commandée par le gouvernement britannique et publiée à la fin du mois d’octobre 2020, sera probablement reconnaissant de disposer d’un aperçu aussi complet du secteur de la radio, de sa contribution unique à la société et des défis auxquels il est confronté... Tour d’horizon.Leader de la donnée et experte des médias, Médiamétrie s’engage chaque jour à fournir à ses clients une mesure d’audience de la radio de référence, commune et souveraine. L’occasion pour Emmanuelle Le Goff, directrice Radio & Audio chez Médiamétrie, de rappeler la place particulière qu’occupe ce média dans notre quotidien.Lancée en 2006, Hit Radio a été adoptée par la jeunesse marocaine, mais aussi par 11 autres pays africains, grâce à des partenariats sud-sud gagnants. Une success-story au cœur de laquelle se trouvent les auditeurs du premier groupe privé du pays, qui accompagne leur développement de citoyens libres.Quel bilan de l’année 2021 ? En 2021, 122 nouveaux podcasts ont rejoint le classement de l’ACPM. Pour les radios, c’est plus de 5 millions d’écoutes France en moyenne par jour qui ont été certifiées. Enfin, le 7 décembre 2021, l’ACPM clôturait l’année avec la 4e édition de son évènement annuel dédié à l’audio digital : Innov’Audio Paris.La Lettre Pro de la Radio vous propose un panorama complet et exclusif des plus importants annonceurs par régie. Réalisé par Kantar, cet état des lieux met en exergue 10 régies : Radio France Publicité, M6 Publicité, NRJ Global, Skyrock Public,TF1 Publicité, Nova Régie, Sud Radio, Altice media ads & Connect, Lagardère Publicité News et Ketil Media. Sous la forme d’unTop 5, on y retrouve les plus importants annonceurs en pourcentage de la pression publicitaire brute.Soigner la devanture demeure une stratégie toujours très employée par les radios. Encore faut-il le faire intelligemment. Certes, c’est une façon de marquer son territoire auprès de son audience mais aussi de faire briller la carrosserie en direction de tous les acteurs de son territoire : des auditeurs aux forces vives en passant, bien sûr, par les annonceurs. Surtout ceux qui restent à convaincre...