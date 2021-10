Téléchargez le 136e numéro de La Lettre Pro de la Radio

Il est désormais bien loin le temps où parler de podcast se résumait à l’accès aux replays des émissions. Depuis plusieurs années, le phénomène des productions natives s’est affirmé et continue sa progression constante. Dans un écosystème où les studios indépendants se font entendre et les plateformes de streaming distribuent tous les contenus, les stations du Groupe M6 (RTL, RTL2, Fun Radio) ne sont pas en reste et la rentrée 2021 témoigne d’une montée en charge marquée. Contenus et stratégie font désormais la paire pour une expérience globale de plus en plus variée.Après des mois difficiles, les innovations repartent ! Instantané sur le dynamisme du secteur, avec quelques exemples : virtualisation WinCloud de WinMedia, évolution du logiciel GSelector de RCS, logiciel de traitement audio Optimod d’Orban distribué en France par Eurocom, multi-processeur et console virtuelle Glass XE de Wheatstone distribués en France par SAVE Diffusion, fonctionnalité vidéo du codec CallMe-T de Vortex, décodeur compact satellite MPX-1ds de 2wcom, et nouveauté Watermarking de Link-UP Diffusion. Le secteur broadcast se porte bien, en témoignent ces innovations technologiques de la rentrée !Le Remote Radio Week est un évènement en ligne qui a pour thème "La Radio à distance". Grâce à cette initiative, nous voulons aider à renforcer la capacité des stations de radio à produire de la radio en période de confinements, ou de la radio à domicile.