Téléchargez le 127e numéro de La Lettre Pro de la Radio

Le paysage radio en Languedoc-Roussillon

Après Paris, Nancy et Nice, c’etait à Montpellier que le RadioTour devait faire étape. Une journée de rencontres, d’échanges et de réflexion autour du média radio dans un territoire ballotté entre deux grandes métropoles : Marseille à l’est et Toulouse à l’ouest. Report en 2021.



RTS : l'aventure familiale continue

Première radio musicale indépendante de l'ex-Languedoc-Roussillon, RTS diffuse sur six départements et atteint les plus grandes agglomérations de la région : Montpellier, Nîmes, Sète, Perpignan, Béziers, Narbonne et même Avignon. On l’écoutera bientôt à Toulouse, grâce au DAB+.



Coodio franchit le mur du son

Lancé en janvier 2020, Coodio est un cluster qui fédère, au bout de dix mois d’existence, quelque soixante-dix membres. Un cluster économique, où chacun, selon ses spécificités propres, regarde vers l’avenir. L’avenir de l’audio, de la radio et de la voix, à l’ère du numérique.