Téléchargez le 126e numéro de La Lettre Pro de la Radio

Ça déménage à Lyon 1ère

Avec cette acquisition, la radio souhaite gommer le passé. Un nouveau chapitre s’ouvre. L’ancien Lyon 1ère était locataire toute sa vie. Romain Mazodier, le codirecteur, explique : "Auparavant, on était au 5e étage sans ascenseur dans un quartier continuellement en travaux." L’espace de travail est ici beaucoup plus agréable et calme. "Un investissement de l’ordre de 300 000 euros", annonce le responsable d’antenne.



BadGeek, l'hébergeur de podcasts gratuits qui séduit

À l’heure où foisonnent les offres d’hébergement de podcasts, BadGeek, la petite association française, se distingue par la qualité de ses services. Ça tombe bien : le podcast est en plein boom, les formules d’hébergement aussi. Les plateformes rivalisent d’idées de services, à des tarifs plus ou moins prohibitifs. Mais avec BadGeek, tout est gratuit et sans limites…



Le podcasts d'actualité, gage de proximité

Ce format, en pleine expansion pendant la crise sanitaire, revendique une réalisation propice à l’esprit critique et indépendant. Comment ? En approfondissant des sujets de société complexes au lieu de tomber dans le piège de l’actu chaude qui tourne en boucle, avec toute la dimension anxiogène que cela implique.



Comment traiter les objections liées à la crise

Notre instinct naturel nous pousse à répondre aux objections par des arguments convaincants. Mais comme dans les arts martiaux, il vaut mieux utiliser l’énergie de l’adversaire afin de la contrôler. La meilleure manière de gérer une objection est de répondre par une bonne question. Voici quelques pistes pour rebondir sur les objections liées à la crise.