Téléchargez le 121e numéro de La Lettre Pro de la Radio

RRB : La radio "Made in Nouméa"

À 18 000 km de Paris, au large de l’Australie, la Nouvelle-Calédonie est un territoire français en plein Pacifique Sud. Un archipel d’une dizaine d’îles baignant dans la mer de Corail, au coeur de l’Océanie. Peuplée de 271 407 habitants (INSEE 2019), la Nouvelle-Calédonie s’étend sur un peu plus de 18 000 km² ; l’équivalent de quatre départements en métropole. Et sur le Caillou, six radios se partagent les ondes.



Confinement : les auditeurs sont captifs par Denis Florent

La crise sanitaire qui ne fait que commencer nous permet de faire le tri dans nos existences entre ce qui est nécessaire et ce dont, finalement, on peut tout à fait se passer. Or, il semble bien que nos concitoyens ont rangé les médias dans la catégorie du nécessaire. Rien de tel que l’isolement pour exacerber le besoin de lien.



Relations presse pour podcasteurs

Vous êtes un podcasteur en herbe ? Votre idée est géniale ? Oui, mais comment vous démarquer dans cette jungle podcastique ? Entre les podcasts de marque, les replays des radios ou les fictions audio lancées par les studios de télé à grand renfort de communication, les podcasteurs indépendants ont du mal à se faire connaître. Hervé Cocto (Music Media Consulting) vient de lancer L’Agence du Podcast dont l’objectif est d’accompagner des podcasts natifs non connus.



Quatre bons réflexes commerciaux en période de crise par Michel Colin

Au-delà de la gestion des annulations, de l'organisation d'un chômage partiel ou du télétravail, les commerciaux radio peuvent temporairement réorganiser leur activité autour de ces quatre axes : solidarité, décence, organisation et anticipation.