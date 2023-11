Tech focus by RedTech Magazine



La flexibilité de la passerelle Tieline est l'avenir de la radio



Distribué par Le matériel robuste facilitant les connexions à très faible latence continue d'influencer les décisions d'achat des ingénieurs, et un mélange de solutions matérielles et logicielles virtualisées se poursuivra dans un avenir prévisible. Le codec Gateway 16 canaux de Tieline tire parti de la flexibilité et de l'interopérabilité en agissant comme un convertisseur média à la périphérie d'un réseau ou d'un centre de données pour transporter plusieurs canaux audio mono ou stéréo sur des réseaux locaux, des réseaux étendus et d'autres réseaux AoIP pris en charge. La prise en charge des protocoles AoIP flexibles comprend AES67, ST 2110-30, ST 2022-7, Ravenna, Livewire+, NMOS IS-04 et IS-05, Ember+, AES3 et E/S analogiques en standard. Selon la société, l'agilité de Gateway le rend utile pour la distribution audio, les liaisons studio-transmetteur, les liaisons studio-studio et la gestion simultanée de plusieurs télécommandes entrantes au studio. Il inclut le streaming redondant SmartStreamPlus et l'agrégation de données utilisant Fuse-IP. Le codec prend en charge le streaming HTTP Shoutcast ou Icecast, la multidiffusion, et jusqu'à huit canaux audio de son surround à alignement de phase. Avec un logiciel qui domine déjà la gestion des appareils de diffusion dans l'industrie, les utilisateurs ont un contrôle à distance complet des fonctions du codec en utilisant la Toolbox HTML5 Web-GUI ou le Cloud Codec Controller.Informations : www.tieline.com Distribué par Save Diffusion en France