Targetspot : une campagne géolocalisée avec Radio France Publicité

Cette technique permet de déclencher un dispositif publicitaire innovant en fonction de la météo et des pics d'épidémie de maladies saisonnières (grippe, pollen, rhume, gastro-entérite, canicule) dans l’Hexagone. Concrètement, l'intelligence artificielle cible directement les auditeurs sur base de leur localisation et de la météo locale au moment de l’écoute. Des créations publicitaires à la fois personnalisées et d'utilité publique. "Nous avons porté ce projet avec pugnacité et patience. Ce ciblage intelligent prouve une nouvelle fois notre capacité à innover sans relâche au profit des annonceurs et de conserver notre place de société leader dans l'écosystème audio numérique, partout dans le monde" a déclaré Chérifa Afiri, directrice de Targetspot en France.

"Cette nouvelle fonctionnalité nous permet de toucher nos auditeurs au plus près de leurs préoccupations quotidiennes. Cela renforce la proximité que mettons en œuvre au quotidien avec les antennes locales de France Bleu et nous identifie comme un acteur majeur, porteur d’innovation, dans l’univers de l’audio digital" a, pour sa part, indiqué, Pascal Girodias, directeur Radio France Publicité.