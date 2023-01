Targetspot dévoile une étude sur la publicité audio digitale en France

Pris individuellement, les canaux podcasts, radio en ligne et podcast ont une couverture modérée, mais en groupant tous ces usages audio digitaux dans une même campagne, les annonceurs profitent alors à la fois d’une couverture importante et d’une attention publicitaire remarquable.

"Grâce à cette étude, nous pouvons affirmer que la publicité audio digital est une valeur sûre. Elle ne représente plus cette tendance émergente dont on ne connaît pas l'impact et les performances. C'est un média de plus en plus fiable en termes d'investissements publicitaires" a indiqué Victor Leygues chez Targetspot.