Targetspot associé à la nouvelle offre podcast de Montreux Comedy

Avec près de 100 millions de podcasts téléchargés ou écoutés en juin 2020 (29% de plus qu’en juin 2019), il apparait clairement que le podcast séduit de plus en plus de monde. Les thématiques les plus plébiscitées sont l’actualité, le divertissement (dont l’humour), la jeunesse, la culture, la cuisine et le sport. Montreux Comedy a donc décidé d’étoffer son offre en proposant dorénavant également des podcasts "humour".

Targetspot offre son expertise technologique, avec l’hébergement et la distribution des podcasts ainsi que son expertise en monétisation de contenu audio qui apporte une solution publicitaire pour l’ensemble des podcasts en Suisse, Belgique, France et Canada. Agences media et annonceurs peuvent accéder à l’inventaire en vente directe et en programmatique.