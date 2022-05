"Talents de l'info" : Siam Spencer rejoint RMC

Vendredi 13 et samedi 14 mai, des étudiants en journalisme ont réalisé un reportage et un papier sur le thème du pouvoir d’achat". Le jury RMC a ensuite dû départager les candidats et a désigné Siam Spencer comme lauréate, grâce à son reportage sur le covoiturage.

Le jury était composé de Matthieu Rouault, présentateur de "La Matinale Week-end" sur RMC et président de l’édition 2022 avec Emmanuel Renard, directeur des rédactions RMC et RMC Sport, Yann Abback, directeur adjoint de la rédaction RMC, Jalil Bennani, secrétaire général de la rédaction RMC et RMC Sport et Virginie Maitre, chargée de planning à la rédaction de RMC.