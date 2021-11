TDF obtient la première place du classement mondial du GRESB

La politique de responsabilité sociétale d’entreprise du Groupe TDF expose ses douze engagements, structurés autour de quatre priorités : connecter les territoires, assurer le bien-être au travail, être une entreprise éthique et citoyenne et protéger l’environnement. Une gouvernance RSE a été mise en place au plus haut niveau de l’entreprise pour piloter la performance et valider les orientations stratégiques RSE. Par ailleurs, membre du Global Compact depuis 2014, le groupe TDF publie chaque année sa "Communication sur le Progrès". Lors de l’évaluation 2022, TDF continuera à mettre en lumière sa dynamique RSE et soulignera particulièrement sa contribution à l’atteinte des objectifs de développement durable auprès des Nations Unies.