TDF obtient la distinction "Sector Leader" Cinq Étoiles par le GRESB

TDF poursuit sa progression dans le classement du GRESB en améliorant sa note globale de 22 points en un an. Ce résultat reflète le travail d’amélioration continue réalisé par l’ensemble des directions de l’entreprise et l’effort particulier effectué pour exposer le processus de pilotage des risques sociaux, environnementaux et de gouvernance du Groupe. Le groupe TDF a publié en 2019 sa politique de responsabilité sociétale d’entreprise, qui expose ses douze engagements, structurés autour de quatre priorités : i-connecter les territoires, ii-assurer le bien-être au travail, iii-être une entreprise éthique et citoyenne et iv-protéger l’environnement. Une gouvernance RSE a été mise en place au plus haut niveau de l’entreprise pour piloter la performance et valider les orientations stratégiques RSE.