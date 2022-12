TDF a été retenue pour diffuser la radio numérique à Metz, Nancy, Limoges et Bayonne

"Je suis fier d’annoncer que nous avons été retenus pour ces quatre nouvelles zones. Notre expertise de longue date a été reconnue. Je remercie nos clients éditeurs pour leur confiance et l’ensemble des équipes de TDF pour leur détermination et professionnalisme. TDF dispose d’un ancrage territorial fort dans ces régions, depuis de nombreuses années. En matière de DAB+, TDF a à cœur d’accompagner ses clients, les éditeurs de programmes, pour répondre au mieux à leurs besoins de couverture numérique. Pour cela, nous nous appuyons sur notre expertise en matière de diffusion radio depuis presque 50 ans pour proposer une offre complète en DAB+ allant de la collecte de flux et de la tête de réseau, au transport du signal via l’ensemble de notre réseau existant et bien entendu à la diffusion" a indiqué ce matin Karim El Naggar, directeur général de la BU Audiovisuel de TDF.