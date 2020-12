Sybel et Audiens soutiennent le monde de la culture

Nouvel acteur de la culture française et du numérique, Sybel a déjà participé au financement de plus de 300 heures de documentaires et fictions audio avec une trentaine de sociétés de production qui ont fait ainsi travailler 2 000 artistes et technicien•ne•s ainsi que 200 autrices et auteurs. Avec "Vive la Culture" Sybel souhaite reverser au monde de la culture 50% de la valeur de tout abonnement souscrit sur sybel.com/vivelaculture jusqu’au 31 mars 2021 et a choisi Audiens comme partenaire. Ce montant viendra abonder l’un des fonds sociaux de soutien d’urgence d’Audiens à destination des artistes et techniciens du secteur culturel.