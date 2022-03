Sur Rire & Chansons, la politique, on en rigole

La Bajon connaît un certain succès sur scène et sur les réseaux sociaux avec ses vidéos sur les sujets sociétaux et politiques. Elle interprète également un nouveau spectacle "Extraterrienne" Pour ce nouveau rendez-vous, les auditeurs pourront la retrouver du mardi au jeudi pour la chronique "La minute de la Bajon" à 7h45 et 9h45.

Karine Dubernet fait partie de l'équipe d’humoristes de "La drôle de chronique" sur Rire & Chansons à 7h10 et 9h10 en alternance avec d’autres talents du rire. Une chronique décalée où elle y décrypte l’actualité politique. Sur la scène, Karine Dubernet est au Théâtre du Point-Virgule à Paris dans son spectacle sans filtre "Souris pas" et prochainement au Grand Point-Virgule dans la comédie "Embrasse ta mère".